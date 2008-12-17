ГИУ увеличило рефинансирование более чем в 2 раза

Объем рефинансирования первичных кредиторов Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления ГИУ Кирилл ШЕВЧЕНКО сегодня на совещании с банками-партнерами.

«На протяжении 2008 года портфель увеличился более чем в 2 раза. На сегодня объем рефинансирования составляет около 2,2 млрд. грн.», - сказал он.

К.ШЕВЧЕНКО отметил, что на регионы приходится 87% кредитов, выданных по программе ГИУ, от общего объема портфеля, на Киев – 12,5-12,8%.

По его данным, индекс ипотечного кредитования ГИУ (по которому банки рассчитывают эффективную ипотечную ставку) составляет 15,96% годовых, в то время как рыночная ставка по ипотеке составляет около 20% (в отдельных случаях 30%) годовых.

Он напомнил, что в мае ГИУ повысила ставку рефинансирования с 9,9% до 13,5% годовых.

Подводя итоги года, К.ШЕВЧЕНКО отметил, что в этом году ГИУ вывела на рынок два инструмента – обычные корпоративные облигации, гарантированные правительством, и обычные ипотечные облигации.

«В условиях нехватка ликвидности банковской системы те, кто имел в своем портфеле эти облигации, воспользовались в качестве залога Национальному банку Украины под рефинансирование», - добавил он.

По словам К.ШЕВЧЕНКО в связи с кризисом ГИУ впервые ввела систему резервного обслуживания на случай банкротства банков-партнеров, а также внедрила электронный документооборот через собственный веб-портал.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В 2007 году объемы рефинансирования ГИУ увеличились более чем в 11,1 раза – до 1,110 млрд. грн.