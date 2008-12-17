Недостроенное жилье достроят

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) совместно с банками-партнерами разрабатывает схему финансирования достройки жилья со степенью готовности более 75%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления ГИУ Кирилл ШЕВЧЕНКО сегодня на совещании с банками-партнерами.

По его словам, сотрудничество с застройщиками может способствовать развитию ипотечного рынка и улучшить ситуацию, когда в связи с курсовыми колебаниями и кризисом производства ипотека становится все менее популярной.

К.ШЕВЧЕНКО отметил, что ГИУ совместно с Министерством регионального развития и строительства, Нацбанком, Министерством финансов пытается внедрить механизм, который предоставил бы возможность достройки объектов со степенью готовности не менее 75%.

Глава правления ГИУ сообщил, что на протяжении нескольких недель проводились встречи с представителями банков, чтобы отработать схему финансирования таких объектов, а также собрать информацию о наличии в портфеле банков объектов строительства, которые финансируются через ФФС (Фонд финансирования строительства).

«Представители банков восприняли очень позитивно, несмотря на то, что по этой схеме планируется ограничение банковской маржи. Сегодня с помощью ипотеки мы будем пытаться помочь застройщикам, потому что 1 гривня, которую мы предоставляем в ипотеку, проходя через строительный комплекс, трансформируется в государстве в 4 гривни», - добавил он.

К.ШЕВЧЕНКО призвал банки дать ГИУ предложения по конкретным объектам незавершенного строительства. Он добавил, что планируется запустить несколько пилотных проектов.

Среди требований к проектам глава правления ГИУ отметил, что стоимость достройки объектов, степень готовности которых больше 75%, должна быть на уровне опосредованной стоимости, утвержденной Минрегионстроем. При этом он добавил, что в Киеве максимальная сумма кредитования банков по таким проектам не может превышать 1 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В 2007 году объемы рефинансирования ГИУ увеличились более чем в 11,1 раза – до 1,110 млрд. грн.