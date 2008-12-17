Рынок минераловатных утеплителей в 2009 г. не превысит 3,5 млн.куб.м

Объем украинского рынка минераловатных утеплителей в 2009 году не превысит уровня текущего года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Кнауф Инсулейшн Украина».

По оценкам компании, объем рынка минераловатных утеплителей (на основе стекловолокна и базальта) в этом году составит 3,5 млн. куб. м.

В компании отметили, что в следующем году будет наблюдаться реструктуризация рынка, в ходе которой значительно увеличится сегмент частных заказчиков в структуре потребления теплоизоляционных материалов.

«В то время как на многих коммерческих объектах строительство приостановилось, крупные сети строительных супермаркетов формата DIY расширяют торговые площади. Это позволяет предположить, что в будущем году компании-производители усилят свою активность в борьбе за конечного потребителя», - считает директор компании «Кнауф Инсулейшн Украина» Андрей ПАВЛИК.

Среди других тенденций, которые будут характерны для рынка утеплителей в 2009 году, он назвал оптимизацию товарного ассортимента для частного домостроения, в частности, развитие рынка материалов для скатных кровель, штукатурных фасадов и межкомнатных перегородок.

Также в 2009 году будет увеличиваться спрос на энергосберегающие технологии и решения в связи с прогнозируемым повышением цен на энергоносители.

Справка УНИАН. «Кнауф Инсулейшн» является частью семейной группы компаний «Кнауф», основанной в 1932 году, которая специализируется на производстве теплоизоляционных и гипсовых строительных материалов.

Международная группа компаний «Кнауф» со штаб-квартирой в Германии имеет более 150 заводов и 22 тыс. сотрудников в 40 странах мира. Объем годовых продаж группы составляет 5,5 млрд. евро.

Как подразделение группы «Кнауф», компания «Кнауф Инсулейшн» представляет один из наиболее известных брендов на мировом рынке теплоизоляционных материалов. Годовой объем сбыта компании, имеющей производственные мощности в Европе, России, Великобритании и США, превышает 1 млрд. евро, а штат – более 5000 сотрудников.