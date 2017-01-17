Увеличение минимальной зарплаты не повлияет на выплату субсидий - Гройсман

Увеличение минимальной заработной платы до 3200 гривень с 1 января текущего года никак не повлияет на систему выплаты субсидий, все субсидии будут выплачиваться в полном объеме, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе общения с журналистами.

"Это очередная неправда, которую навязывают. Никакого отношения минимальная зарплата к выплате субсидии не имеет. Субсидия - это персональная скидка. Субсидии в 2016-2017 году все будут получать в полном объеме", - сказал Гройсман.

Читайте такжеОстатки по субсидиям на оплату комуслуг составили 12 миллиардов - Розенко

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривень. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 миллиардов гривень. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат.

По данным Минсоцполитики, жилищные субсидии по состоянию на конец декабря 2016 года получали почти 6,7 миллиона семей, подали заявления на их получение 7,1 миллиона семей. Субсидии, назначенные гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, не будут пересматриваться до конца текущего отопительного сезона 2016-2017 годов.