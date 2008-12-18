В Киеве земля еще подешевела

Средняя стоимость земли под застройку в Киеве с 5 по 12 декабря т.г. снизилась на 2,5% – до 59 тыс. 705,85 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Земельный союз Украины» (ЗСУ).

Как указывается в сообщении, с 1 сентября 2006 года индекс стоимости земли под застройку в Киеве вырос на 110,56%.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году в Киеве средняя стоимость земли под застройку выросла на 32,26% – с 40 тыс. 661,89 долл. до 53 тыс. 782,33 долл. за сотку.

Справка УНИАН. «Земельный союз Украины» (ЗСУ) 1 сентября 2006 года ввел индекс «ЗСУ-Киев» – взвешенный показатель динамики цен на земельные участки в Киеве, полученный путем анализа цен предложений земельных участков (как со строениями, так и без) различного назначения, в которых земля является основной составляющей цены. За начальную дату принято 1 сентября 2006 года, значение индекса – 0.

Индекс «ЗСУ-Киев» определяется по итогам анализа не менее 3000 предложений продажи в месяц, полученных из разных источников.