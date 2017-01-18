Эксперты подсчитали, на сколько подорожало жилье в Киеве за три года

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева за период с декабря 2013 года по декабрь 2016 года увеличилась на 72,3% – до 22,98 тыс. грн/кв. м, по сравнению с январем 2016 года цены уменьшились на 0,5%, сообщает в своем отчете информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

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По данным экспертов, относительно декабря 2013 года количество новостроек на первичном рынке жилья Киева увеличилось на 9,9% (с 142 до 156), а с января 2016 выросла на 18,2% (с 132 до 156).

По состоянию на конец 2016 года количество новостроек эконом-класса составляло 58 объектов, комфорт-класса и бизнес-класса - по 39, премиум-класса - 20.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева за период с декабря 2013 года по декабрь 2016 года увеличилась на 102,3% и по состоянию на начало января 2017 года составила 35,06 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 34,3%, – до 1308 долл./кв. м.

По данным аналитиков, с декабря 2013 по декабрь 2016 объем предложения на вторичном рынке жилья Киева увеличился на 30,5% и составил 22410 квартир.

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Также сообщается, что с января по декабрь 2016 года уменьшилась стоимость жилья во всех районах Киева - от 1,9% в Шевченковском до 13,5% в Подольском районе. В долларовом эквиваленте снижение средних цен составило от 8,9% до 19,7%.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева по сравнению с ноябрем уменьшилась на 1,3% – до 22,98 тыс. грн/кв. м, по сравнению с декабрем 2015 года цены увеличились на 1,3%.

По данным портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в декабре 2016 года снизилась на 0,7% - до 35,06 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 0,7%, – до 1308 долл./кв. м.