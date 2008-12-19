Обмен жилья снова станет популярным - эксперт

В связи с несостоятельностью большинства населения приобрести жилье за деньги прямой обмен может снова стать популярным как способ решения проблемы.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор компании «Росан-Инвест” Денис ШМЫГАЛЬ.

По его словам, несмотря на то, что жилье на вторичном рынке продолжает дешеветь, людей, способных его приобрести, не прибавляется, поскольку получить кредит на жилье почти нереально из-за ужесточения условий кредитования. Колебание курса доллара и замороженные депозиты лишь осложняют ситуацию.

„В связи с этим игрокам на рынке жилья со временем придется вернуться к давно забытой схеме „купля-продажа”, речь идет об обмене”, - сказал гендиректор компании.

Д.ШМЫГАЛЬ отметил, что уже со следующего года можно ожидать, что однокомнатные квартиры будут обмениваться на двухкомнатные с доплатой, или же наоборот. „Как в советские времена, когда рынка жилья не было вообще. Тогда квартиры не продавали, поэтому осуществляли прямой обмен”, - добавил он.

По данным гендиректора компании, цены на рынке вторичного жилья Львова в декабре продолжили падение. В среднем за неделю жилье во Львове дешевеет на 50-60 долл. (порядка 7% средней стоимости). На сегодня цены на квартиры во Львове вернулись к уровню конца 2007 года. Общее падение стоимости жилья с начала года составило около 4%.

По состоянию на 8 декабря, средняя цена 1 кв. м жилья среднего класса на вторичном рынке Львова составляла 1590 долл. Более всего подешевели однокомнатные квартиры. Вместе с тем, отмечается и уменьшение предложения.

ООО «Росан-Инвест» входит в состав финансово-промышленной группы «Росан», является официальным представителем компании «SNC-Lavalin» в Украине. Компания работает на рынке недвижимости Украины с 2006 года.

В пакете проектов «Росан-Инвест» – сеть логистических центров классов «А» и «В» в западном регионе Украины, пригородные комплексы под строительство коттеджных городков, офисные центры класса «В+» во Львове, элитное жилищное строительство в центральной и припарковых зонах Львова, спортивные комплексы общегосударственного значения, объекты рекреации в пригородной зоне.