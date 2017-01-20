В Минсоцполитики рассказали, куда пришло большинство "космических" платежек за отопление

Об этом в парламенте заявил министр социальной политики Андрей Рева.

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«Что касается тех, кто получил такие счета, большая часть из них относится к жителям Киева. Если в среднем по Украине около 50% домохозяйств пользуется субсидией, то в Киеве по объективным причинам уровень доходов несколько выше. Здесь субсидиями пользуется лишь 20% домохозяйств и поэтому такие случаи есть (платежей за коммунальные услуги по 5-7 тыс. грн за месяц - УНИАН)», - сказал министр.

Также он добавил, что специалисты Минсоцполитики и Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ будут отдельно разбираться с каждым случаем получения таких высоких счетов за коммунальные услуги.

«С 7,1 млн домохозяйств, которые получают субсидии, ни одно из них такие космические платежки не получило», - добавил Рева.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман инициировал расследования деятельности и привлечения к уголовной ответственности компаний-поставщиков коммунальных услуг за выставленные гражданам завышенные счета за оказание этих услуг. Об этом он заявил на заседании Кабмина после того, как был заслушан доклад о том, что «Киевэнерго» выставило высокие счета жителям Киева за услуги по централизованного отопления и горячего водоснабжения.

В свою очередь в компании заявили, что все начисления были произведены согласно с постановлением Кабмина, который привязал стоимость отопления к температуре воздуха и продолжительности отопительного периода. Также коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма предупреждал, что платежки в 1,5-2 тыс. грн, которые в середине ноября получили многие жители Киева, могут еще вырасти в будущем.

В середине января этого года многие жители столицы получили квитанции с высокими счетами (по оценкам потребителей) на оплату услуги по централизованному отоплению от компании «Киевэнерго», что стало причиной вопросов от народных депутатов в адрес Кабмина.