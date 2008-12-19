В Киеве продано 5 земельных участков

Киевский городской совет дал согласие на продажу 5 земельных участков в столицы, общая площадь которых составляет 0,939 га, за 22 млн. 454 тыс. 553 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие проекты решений поддержало большинство депутатов Киевсоветв на очередном заседании сессии 18 декабря.

Так, за продажу земельного участка площадью 0,036 га на ул. Ивана Микитенко, 4, в Днепровском районе бюджет столицы получит 659 тыс. 742 грн. Земля продается ООО "Василек-ЛТД" для строительства заведения общественного питания с летней площадкой.

Частному предприятию “Несси” для обслуживания кафе будет продан земельный участок по адресу ул. Героев Днепра, 43, в Оболонском районе столицы за 607 тыс. 623 грн. Площадь участка - 0,028 га.

Частному предприятию "СВК" для эксплуатации и обслуживания нежилищного здания продадут землю по адресу: ул. Миропольская, 2, в Деснянском районе. Земля оценена в 1 млн. 265 тыс. 347 грн. Площадь земельного участка – 0,085 га.

ОАО "Украинский научно-исследовательский институт питания" будет продан земельный надел площадью 0,704 га по ул. Чигорина,18, в Печерском районе за 17 млн. 670 тыс. 705 грн. Земля покупается компанией для осуществления реконструкции админздания и строительства административно-жилищного комплекса.

ООО "Рем Буд" получит земельный участок площадью 0,086 га по ул. Лютеранской, 14, в Печерском районе для строительства жилищного комплекса с торгово-общественным центром и подземным паркингом за 2 млн. 251 тыс. 136 грн.