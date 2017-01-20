В "Киевэнерго" придумали оправдание "космическим" платежкам за отопление

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, объясняет высокие счета за отопление для домов с домовым прибором учёта тепловой энергии несовершенным законодательством, которое не позволяет справедливо учитывать энергию, потребленную жителями.

Об этом на пресс-конференции сообщил коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма.

По его словам, жители многоквартирных домов, которые установили квартирные приборы учета тепла, должны своевременно передавать показания своих счетчиков в теплопоставляющую компанию для корректного распределения потребленного тепла каждой квартирой, однако это не всегда происходит. Кроме это, добавил Бушма, законодательство никак не обязывает потребителей передавать свои показания, из-за чего страдают соседи, у которых нет квартирного счетчика, так как потребленное тепло квартирами со счетчиками, которые не передали показания, распределяется на квартиры без счетчиков.

"Пример, который очень ярко отобразил данную проблему: в конкретном доме 84 квартиры потребили 157 Гкал, если разбросать на каждую квартиру это 1,7-1,8 Гкал на квартиру, что достаточно адекватное количество тепла, так как конкретно в этом случае площадь квартиры 123 кв. м. В данном доме 67 квартир из 84 оборудованы квартирными счетчиками, 18 квартир не оборудованы. В счетах за декабрь 50 квартир из 67 передают показания счетчиков и им идут начисления по этим счетчикам. А 17 квартир показания не передали, поэтому в данном случае у человека без квартирного счетчика за ноябрь был счет 4,5 тысячи гривень, а за декабрь уже 9 тысяч гривень. Потому что, те 17 квартир не передали показания счетчиков", - сказал Бушма.

Присутствовавшая на пресс-конференции Ольга Иевлева, директор по правовому обеспечению "Киевэнерго", объяснила данную проблему несовершенным законодательством.

"Мы просим людей передавать показания, так как, к сожалению, существует несовершенное нормативное регулирование. Когда мы перешли на прямые договоры, мы выявили, что для потребителей есть нормы, которые действительно дискредитирующие", - сказала Иевлева.

Она отметила, что компания неоднократно настаивала во время встреч с законодательной и исполнительной властью о необходимости внесения изменений в законодательство. "Для того, чтобы объяснить, что нам нужно изменить законодательство, чтобы в таких случаях предоставить право всем теплопоставляющим компаниям страны начислять по нормам потребителю, который не передал показания прибора учета, а потом, когда он передаст показания, делать перерасчет", - сказала она, добавив, что согласно действующим нормам и правилам теплопоставляющая компания не имеет права выставлять счет для квартиры, где установлен счетчик ни по норме, ни по усредненному показателю, а обязана распределять потребленные гигакалории на квартиры, где счетчика нет.

На вопрос журналистов, значит ли то, что потребитель со счетчиком, который не передал показания, может не платить, Иевлева ответила, что, к сожалению, да.

"Правила предусматривают обязанность потребителя снять показания. Не предусматривают обязанности их передавать… Правила предусматривают расчетный календарный месяц по фактическим показателям, если фактических показателей нет - значит квартира потребила ноль", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман инициировал проведение расследования деятельности и привлечение к уголовной ответственности компаний-поставщиков коммунальных услуг за выставленные гражданам завышенные счета за предоставление этих услуг. Об этом он заявил на заседании Кабмина после того, как был заслушан доклад о том, что "Киевэнерго" выставило высокие счета жителям Киева за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

В свою очередь в компании заявили, что все начисления были сделаны согласно постановлению Кабмина, которое привязало стоимость отопления к температуре воздуха и длительности отопительного периода. Также коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма предупреждал, что платежки в 1,5-2 тысячи гривень, которые в середине ноября получили многие жители Киева, могут еще вырасти в будущем.

В середине января этого года многие жители столицы получили квитанции с высокими счетами (по оценкам потребителей) на оплату услуги по централизованному отоплению от компании "Киевэнерго", что стало причиной вопросов от народных депутатов в адрес Кабмина.