КГГА анонсировала расследование "космических" платежек за отопление в Киеве

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомтсва.

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«Случаи возможных злоупотреблений при начислении за отопление будет расследовать киевская жилищно-коммунальная инспекция. В столице есть две основные теплоснабжающие организации - «Киевэнерго» и «Еврореконструкция». Также есть потребители, которые по договору получают тепло от других частных предприятий и организаций. Однако для всех без исключения киевлян должен действовать справедливый и понятный механизм начисления», - цитирует пресс-служба Пантелеева.

Он также отметил, что существуют объективные факторы начислений, которые должны учитывать потребители, но никаких махинаций с платежами быть не должно.

«В этом месяце в зоне обслуживания сместились даты снятия показаний домовых приборов учета тепла. Если раньше отчисление происходило с 19 до 26 числа, то декабрьские отчисления происходили в последние дни месяца. Поэтому увеличился и период оплаты. Также жителям следует учитывать снижение температуры воздуха, которое непосредственно влияет на объем потребленного домом тепла. Однако если все эти факторы учтены, но вы сомневаетесь в правильности счета за тепло - мы проведем соответствующее расследование. Для этого в столице создана и работает соответствующая инспекция, сотрудники которой выедут на место, проверят состояние работы системы и требовать обоснования от теплоснабжающих организаций», - сообщил Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман инициировал проведение расследования деятельности и привлечения к уголовной ответственности компаний - поставщиков коммунальных услуг за выставленные гражданам завышенные счета за оказание этих услуг. Об этом он заявил на заседании Кабмина после того, как был заслушан доклад о том, что «Киевэнерго» выставило высокие счета жителям Киева за услуги по централизованного отопления и горячего водоснабжения.

В свою очередь в компании заявили, что все начисления были произведены согласно с постановлением Кабмина, которая привязала стоимость отопления к температуре воздуха и продолжительности отопительного периода. Также коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма предупреждал, что платежки в 1,5-2 тыс. грн, которые в середине ноября получили многие жители Киева, могут еще вырасти в будущем.

В середине января этого года многие жители столицы получили квитанции с высокими счетами (по оценкам потребителей) на оплату услуги по централизованному отоплению от компании «Киевэнерго», что стало причиной вопросов от народных депутатов в адрес Кабмина.