Киевсовет отдал под застройку 5 га зеленой зоны

Киевский городской совет изменил целевое назначение территории площадью 4,75 га на пересечении улиц Академика Заболотного и Академика Глушкова в Голосеевском районе, переведя ее из зоны зеленых насаждений общего пользования в территорию общественных зданий и сооружений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета 18 декабря.

Своим решением депутаты внесли соответствующие изменения в Генеральный план Киева и проект планирования его пригородной зоны на период до 2020 г.

Согласно принятому документу, земельный участок площадью 4,75 га по указанному адресу в 2007 г. был передан в долгосрочную аренду ООО “Верона-9”. Здесь предусматривается строительство гостинично-офисного центра с торгово-развлекательными заведениями.

Как отмечается в объяснительной записке, принятие решения об изменении целевого назначения будет способствовать развитию инвестиционной деятельности и привлечению инвестиций в перестройку города.