Субсидии на оплату комуслуг в 2016 году выросли почти на 60%

Жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 5,7 миллиарда гривень, что на 58%, или на 3,3 миллиарда гривень, больше, чем в 2015 году, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии были назначены на сумму 3,4 миллиарда гривень, в сельской – 2,3 миллиарда гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в 2016 году были назначены 7,7 миллиона семей, что составило 103,3% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. При этом в городской местности субсидии были назначены 5,2 миллиона семей, в сельской – около 2,5 миллиона семей. По сравнению с 2015 годом количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 42,4%, или на 2,3 миллиона.

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Средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 25,1% – до 1364,5 гривни.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Волынской и Тернопольской областях (1702,3 гривни и 2036,9 гривни соответственно), наименьший – в Одесской области (609,5 гривни).

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2015 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,4 миллиарда гривень, что на 2 миллиарда гривень, или в 6 раз, больше, чем в 2014 году.