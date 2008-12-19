Президент корпорации “Столица” приобретает 50% “Столиця-Буд”
Разрешение АМК
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение Валентину ИСАКУ приобрести 50% акций компании “Столиця-Буд”.
Об этом УНИАН сообщили в АМК.
Как указывается в сообщении, приобретение доли в уставном капитале ООО “Компания “Столиця-Буд” обеспечивает покупателю достижение 50% голосов в высшем органе управления общества.
Справка УНИАН. Корпорация «Столица» создана в 2003 году на базе ЗАО «Киевгорстрой-1» и ЗАО «Трест Киевгорстрой-1». В состав корпорации входят 30 организаций.
Корпорация ведет строительство в Киеве, Николаеве, Кременчуге, Чернигове, Виннице, Херсоне, Василькове, Белой Церкви, Обухове, Полтаве и Крыму.
За время существования корпорация построила 1 млн. кв. м жилья. В 2006 году корпорация «Столица» ввела в эксплуатацию 270 тыс. кв. м жилья.
Президентом корпорации является Валентин ИСАК.