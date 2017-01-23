Строительные предприятия Украины за год увеличили объемы работ на 13%

По данным Госстата, строительные предприятия увеличили объем работ по строительству зданий на 15,2% - до 36,3 млрд грн. При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 13% - до 17,25 млрд грн, а по строительству нежилых объектов - на 17,4%, до 19,04 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 11% - до 35 млрд грн.

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Работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в прошлом году составили 80,9% от общего объема, работы по капитальному и текущему ремонту – 10,8% и 8,3%, соответственно.

Наибольший рост объемов строительства по итогам прошлого года был зафиксирован в Винницкой (на 41,2%, до 2,38 млрд грн), Харьковской (на 28,8%, до 7,1 млрд грн) и Киевской (на 26,7%, до 3,9 млрд грн) областях.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в 2016 году увеличили объемы работ на 23,5% - до 16,311 млрд грн, выполнив 23% от общего объема работ в стране.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе-ноябре 2015 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 18,8% – до 47 млрд грн.