Эксперты назвали города с самым дорогим в мире жильем
19:31, 23 января 2017Недвижимость
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Самое дорогое в мире жилье оказалось в Гонконге (Китай), Сиднее (Австралия) и Ванкувере (Канада).
В Гонконге самое дорогое в мире жилье / Фото УНИАН
Об этом сообщает CNN со ссылкой на ежегодное исследование Demographia.
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По данным экспертов, наиболее недоступный рынок жилой недвижимости находится в Гонконге. Город возглавляет этот рейтинг на протяжении последних семи лет.
В первую десятку также попали Окленд (Новая Зеландия), Сан-Хосе (США), Мельбурн (Австралия), Гонолулу, Лос-Анджелес, Сан-Франциско (все три – США) и Борнмут (Великобритания).
Самое доступное жилье, по оценке специалистов, можно найти в Расине, Бэй-Сити, Декейтере, Элмире и Ист-Страудсберге (все – США).
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