Эксперты назвали города с самым дорогим в мире жильем

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ежегодное исследование Demographia.

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По данным экспертов, наиболее недоступный рынок жилой недвижимости находится в Гонконге. Город возглавляет этот рейтинг на протяжении последних семи лет.

В первую десятку также попали Окленд (Новая Зеландия), Сан-Хосе (США), Мельбурн (Австралия), Гонолулу, Лос-Анджелес, Сан-Франциско (все три – США) и Борнмут (Великобритания).

Самое доступное жилье, по оценке специалистов, можно найти в Расине, Бэй-Сити, Декейтере, Элмире и Ист-Страудсберге (все – США).