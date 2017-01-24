Cэкономленной субсидией можно оплатить комуслуги в следующих месяцах - Минсоцполитики

17:30, 24 января 2017
Недвижимость
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Семья может использовать сэкономленную в предыдущем месяце субсидию в счет следующего коммунального платежа.

Фото УНИАН

Cэкономленная субсидия в предыдущих месяцах может использоваться для оплаты услуг ЖКХ в следующих периодах, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, семья может воспользоваться своим законным правом и использовать сэкономленную в предыдущем месяце субсидию в счет следующего коммунального платежа. Таким образом, сэкономленная субсидия не может трактоваться поставщиками услуг как задолженность по оплате коммунальных услуг и не является основанием для отмены помощи.

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Кроме того, в сообщении указано, что поставщики услуг обязаны отражать размер субсидии или переплату - сэкономленную субсидию - в коммунальных счетах. Также поставщики коммунальных услуг не имеют права "игнорировать" переплату и требовать у людей оплачивать услуги в полном объеме, при этом шантажируя "отключить отопление" или "отрезать газ". Это грубое нарушение действующего законодательства, а именно постановления Кабинета министров № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 декабря 2016 года жилищные субсидии получали 6,7 миллиона семей, подали заявления на их получение 7,1 миллиона.

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Теги: #субсидии#комунуслуги