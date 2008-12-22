«Киевреконструкция» и инвесторы проведут акцию протеста

Сегодня в 12.00 распорядитель имущества ОАО «Киевреконструкция» Василий КУЗЬМЕНКО совместно с ОО «Общественный суд Украины», инвесторами и активистами акции «Достали» проведут митинг протеста возле Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом В.КУЗЬМЕНКО сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в ходе митинга генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО будет вручено письмо с требованиями разобраться в законности принятых прокуратурой решений и закрыть уголовные дела, которые существенно тормозят процесс достройки проблемных объектов ОАО «Киевреконструкция» и получения инвесторами своих квартир.

В.КУЗЬМЕНКО пояснил, что его как выполняющего обязанности руководителя ОАО «Киевреконструкция» обвиняют в нарушении трудового законодательства и превышении власти или служебного положения. При этом ему инкриминируют подделку документов, печатей и штампов.

В.КУЗЬМЕНКО считает, что дела возбуждены с «грубейшими нарушениями норм Криминально-процессуального кодекса Украины», без надлежащих проверок. Он добавил, что если акция не принесет ожидаемого результата, то за ней последуют судебные разбирательства.

По словам распорядителя имущества компании, на сегодня продолжаются переговоры с некоторыми банками о возможности привлечения финансирования на достройку объектов «Киевреконструкции». В частности, подписаны договора, в соответствии с которыми будет проведен аудит и оценена стоимость достройки жилого комплекса «Три Богатыря» по ул. Борщаговской, 182. При этом он добавил, что для погашения задолженности перед подрядчиками некоторые из них включены в реестр кредиторов, а с другими подписаны договора на оплату тех работ, которые остановить нельзя.

В.КУЗЬМЕНКО подчеркнул, что без участия активов «Киевреконструкции» и продажи имущества достройка объектов невозможна.

«Наше желание – использовать активы, чтобы достроить дома. Поэтому любое давление делает невозможным скорейший поиск активов для достройки», – резюмировал он.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного управления правами акционерного общества «Киевреконструкция».

Хозяйственный суд Киева 17 октября т.г. вынес решение о начале производства по делу о банкротстве ОАО «Акционерная компания «Киевреконструкция». Заявителем по делу является ООО «Коммерческая фирма «Престиж трейд», сумма иска составляет 9,625 млн. грн.