Минспорта предлагает предусмотреть в бюджете 800 млн. грн.

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта предлагает предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год 800 млн. грн. на реконструкцию Национального спортивного комплекса “Олимпийский” к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ сегодня на заседании “круглого стола” на тему “Подготовка к Евро-2012 в Украине: итоги 2008 года, “дорожная карта” на 2009 год”.

Он отметил, что генподрядчик по реконструкции НСК, компания “Киевгорстрой” именно эту сумму определила как такую, которую сможет освоить в следующем году. “Мы предусматриваем, что в проекте бюджета на 2009 год будет фигурировать именно 800 млн. грн.”, - сказал Р.КАРАНДЕЕВ.

Кроме этого, добавил он, министерство настаивает, чтобы финансирование работ по строительству стадиона было предусмотрено “отдельной строкой в бюджете”. Сейчас же в проекте бюджета на 2009 год отдельной статьи расходов на реконструкцию НСК не предусмотрено.

Также Р.КАРАНДЕЕВ сообщил, что работы на “Олимпийском” ведутся согласно графику, даже с определенным опережением по некоторым видам работ, средства из бюджета выделяются своевременно и долгов перед строителями нет.

Кроме того, он сообщил, что предназначенные в этом году на реконструкцию спорткомплекса 300 млн. грн., несмотря на задержку с началом работ, удастся полностью освоить. По словам заместителя министра, государство авансом оплатит работы строителям.

Как сообщал УНИАН, готовность НСК “Олимпийский” к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года определена УЕФА как обязательное условие для приема Украиной Евро-2012.

Непосредственно строительные работы начались 1 декабря, общая проектная стоимость реконструкции, одобренная правительством в технико-экономическом обосновании, составляет 2,114 млрд. грн.