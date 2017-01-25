Фонд Сингапура купил небоскреб в центре Нью-Йорка за $1 миллиард

Сингапурский суверенный фонд благосостояния (GIC) вместе с американским инвестиционным трастовым фондом Paramount Group приобрел небоскреб в центре Нью-Йорка.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление фондов.

По данным агентства, здание находится на Манхэттене по адресу: Уолл-стрит, 60. Общая сумма сделки составляет $1,04 млрд. Сингапурский фонд получит 95% акций 47-этажного здания площадью 148 тыс. кв. м.

В данный момент в небоскребе по этому адресу находится американская штаб-квартира Deutsche Bank, добавляет агентство.

GIC является одним из наиболее известных мировых инвесторов в недвижимость. Он инвестировал более чем в 350 объектов недвижимости, которые находятся в 40 странах мира. Среди них, например, Time Warner Center в Нью-Йорке.