Коррупция в земельной сфере связана с единоличным правом глав РГА

Коррупции в земельной сфере способствует единоличное право глав районных администраций на выделение земельных участков.

Такое мнение высказал народный депутат (фракция БЮТ) Константин БОНДАРЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, причинами махинаций с землей является несовершенное законодательное обеспечение, из-за которого земля выделяется непрозрачно, а также право глав РГА решать вопрос о выделении земельных участков.

«Вся наша нормативно-правовая система земельных отношений неурегулирована. И там действительно есть проблема, - сказал депутат. - Согласно Земельному кодексу, соглашения и акты по предоставлению государственных земель в аренду или собственность подписываются руководителями районных государственных администраций, которых, кстати, назначает Секретариат Президента. Таким образом, главы районных государственных администраций имеют право единолично принимать решения и решать судьбу земли, которая является государственной собственностью, стоимость которой за одну сотку, как правило, переваливает за тысячи долларов. Многие ли государственные чиновники смогут удержаться от такого соблазна?»

По данным К.БОНДАРЕВА, очень часто все коррупционные земельные схемы основываются на двух вариантах: получение земельного участка из земель запаса в собственность под ОСХ или под садоводство.

Он отметил, что при согласовании глав РГА происходит назначение местных руководителей органов исполнительной власти, в том числе и в земельной сфере.

«Согласно п. 6 ст. 36 Конституции Украины, все местные руководители органов исполнительной власти назначаются при согласовании главами районных администраций, а на самом деле главы РГА формируют свою команду и предлагают, кого куда назначить», - добавил депутат.

По данным К.БОНДАРЕВА, все шаги, вплоть до получения государственного акта на право собственности на землю, проходят только «если глава районной государственной администрации согласен».

Депутат считает, что для того, чтобы прекратить коррупцию в земельной сфере и предотвратить незаконные схемы выделения земли, необходимо провести инвентаризацию земли в Украине, запретить бесплатное выделение земли, проводить открытые аукционы по продаже земли, обеспечить открытость информации о свободных земельных участках, а также проинвестировать разработку генеральных планов территорий.

Напомним, 18 декабря Киево-Святошинский суд вынес постановление о взятии под стражу председателя Броварской районной государственной администрации и еще троих чиновников, которые пытались получить 42 млн. долларов взятки за содействие в выделении земельных участков общей площадью 76 га и были задержаны при получении “первого транша” взятки в 11 млн. грн.

16 декабря министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что днем раньше сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью в Киевской области совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины задержали председателя Броварской райгосадминистрации Н. ДИДЕНКО, и.о. начальника управления земельных ресурсов РГА, его заместителя и двух помощников, которые пытались получить взятку в размере 42 млн. долларов США.