В Харькове из-за нарушения техники безопасности начали отключать газ в домах

Об этом сообщил заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Александр Ярмак, передает пресс-служба горсовета.

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Один из таких домов расположен по вул. Отакара Яроша, 15. Газа там нет уже второй день. По словам Александра Ярмака, из 85 квартир нарушение правил безопасности газоснабжения были обнаружены в 62-х.

Основные нарушения - это установка несертифицированной гофрированной трубы от газового прибора к дымоходу, устройство вытяжки над варочной плитой, отсутствие карманов для чистки дымоходов и отсутствие вентиляционных каналов.

Если жильцы не выполняют выданные им предписания на устранение нарушений, то «Харьковгоргаз» отрезает газоснабжения.

«У газовиков нет возможности отключать газ поквартирно, поэтому отключают обычно весь стояк. Обратное подключение осуществляется только в том случае, если будут устранены все нарушения. Например, на данный момент в городе отключены от газоснабжения 14 домов, но сегодня могут снова включить газ в семи-восьми - там, где нарушения устранены. Такая работа ведется постоянно. Это делается не для того, чтобы избавить людей от газа, а чтобы обезопасить жителей, исключить возможность взрыва и отравления угарным газом. Как вы помните, совсем недавно в переулке Автострадном, 10 отравились угарным газом семь человек», - сообщил Ярмак.