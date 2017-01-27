В Минюсте отчитались о борьбе с рейдерством за год

Комиссия при Министерстве юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации имущественных прав и бизнеса в 2016 году удовлетворила более 500 или 50% от всех поданных жалоб о захвате бизнеса и недвижимости.

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Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь комиссии Виталий Гайдук.

«В 2016 году было подано более 1000 жалоб … 50% жалоб было удовлетворено», - сказал он, добавив, что в январе этого года поступило 50 жалоб.

Гайдук отметил, что после вступления в силу 2 ноября «антирейдерского» закона, тенденция незаконных захватов собственности снизилась и жалоб в комиссию стало поступать меньше.

«Сейчас нет глобальных рейдерских действий со стороны государственных регистраторов вместе с рейдерами. Сейчас все сводится к ошибкам или неправильной трактовке законодательства», - отметил он.

Также Гайдук сообщил, что комиссия с 1 февраля привлекает к работе представителей Американской торговой палаты, Европейской бизнес-ассоциации и Офиса бизнес-омбудсмена. По его словам, данный факт позволит лучше защищать права бизнесменов при рассмотрении жалоб о захвате собственности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 октября приняла за основу и в целом разработанный при участии Министерства юстиции «антирейдерский закон». Президент подписал его 28 октября.

Основными нововведениями закона являются внедрение нотариального заверения подписей главы и секретаря общего собрания компании при регистрации изменений юрлица; нотариального заверения подписей на уставных документах, распределяющем балансе, заявлениях о выходе из общества; уголовной ответственности регистраторов за неправомерные действия при перерегистрации собственности.