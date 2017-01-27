Киевлянам предлагают реструктуризировать долги за комуслуги на 5 лет

Жители Киева, имеющие долг за жилищно-коммунальные услуги, смогут воспользоваться механизмом рассрочки (реструктуризации) на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

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Согласно сообщению, коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) предлагает реструктуризацию на срок до 5 лет без уплаты первого взноса. Соответствующие соглашения жители столицы могут заключить с 1 февраля по 31 марта. Таким образом, с 1 февраля киевляне, которые имеют долг за жилищно-коммунальные услуги, могут воспользоваться механизмом рассрочки (реструктуризации).

Как отметили в пресс-службе, для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в жилищно-эксплуатационной организации.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в ноябре прошлого года увеличилась на 21,8% по сравнению с показателем на конец октября и достигла 7,8 млрд грн. Задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий составила 2,5 млрд грн, а за вывоз бытовых отходов 390 млн грн. При этом задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод составила 1,6 млрд грн, а за электроэнергию - 3,1 млрд грн.