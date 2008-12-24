Продажа банками залоговых квартир не снизит стоимость жилья

Реализация банками залоговых квартир не будет способствовать снижению стоимости жилья.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал президент строительной компании «Міськжитлобуд» Денис КОСТРЖЕВСКИЙ.

По его словам, кризис не слишком отразился на себестоимости жилья, поскольку себестоимость близкого к завершению или уже построенного жилья закладывалась еще до кризиса, когда были высокие цены на стройматериалы, заработную плату и т.д. «Поэтому себестоимость не изменилась либо уменьшилась незначительно», - добавил эксперт.

Д.КОСТРЖЕВСКИЙ отметил, что несмотря на снижение стоимости жилья, застройщики не будут продавать его ниже себестоимости.

В то же время квартиры ниже себестоимости будут предлагаться кредиторами, которые получили квартиры как обеспечение невозвращенного кредита.

«Таких квартир, на мой взгляд, будет не много. Ситуацию в Америке или Европе не стоит проецировать на нашу страну. Квартир, купленных в кредит, у нас несоизмеримо меньше», - сказал он.

Президент компании считает, что большинство заемщиков будут рассчитываться по ипотечным кредитам. «Поэтому не стоит ожидать, что квартиры, которые банки заберут у клиентов за непогашенный кредит, заполонят рынок. Таких квартир будет очень мало и они, скорее всего, разойдутся среди сотрудников банков и значительного влияния на рынок не окажут. Цена таких квартир будет дешевле на 20% рыночной стоимости, но существует риск, что залоговая квартира может быть оспорена в суде прежними владельцами», - пояснил эксперт.

Д.КОСТРЖЕВСКИЙ добавил, что за последние три года рынок ипотеки в Украине вырос с 2% до 6% ВВП, в то время как в странах Европейского Союза этот показатель составляет 50% ВВП, в Англии - 110%.