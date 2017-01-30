В Госгеокадастре рассказали, сколько земельных участков раздали за год участникам АТО

Участники антитеррористической операции (АТО) в 2016 году получили в собственность 36 тыс. земельных участков общей площадью 39,3 тыс. га, что в 2,5 раза больше, чем за 2015 год.

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Об этом в ответе на запрос УНИАН сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

«По оперативной информации территориальных органов Госгеокадастра, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти предоставлено в собственность участникам антитеррористической операции в 2016 году 36,061 тыс. земельных участков общей площадью 39,333 тыс. га», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что в 2014 году участникам АТО выдали 1,296 тыс. земельных участков общей площадью 543,82 гектара, в 2015 году – 14,475 тыс. земельных участков общей площадью 9,512 тыс. гектаров.

Сообщается, что за период с 2014 года по 2016 год участники АТО получили 51,832 тыс. земельных участков общей площадью 49 тыс. 390 га.

Как сообщал УНИАН, в начале 2016 года Госгеокадастр сообщил, что в 2015 году участники антитеррористической операции (АТО) и семьи погибших воинов получили в собственность почти 17,5 тыс. земельных участков общей площадью 11 тыс. га.