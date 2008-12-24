«Киевгорстрой» сдаст свыше 300 тыс. кв. м жилья в Киеве

Холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2009 году планирует ввести в эксплуатацию не менее 320 тыс. кв. м жилья в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый вице-президент ХК “Киевгорстрой” Василий Можар.

"Киевгорстрой" планирует серьезные объемы работ освоить в 2009 году. Не менее, чем в 2008 году. Это 320 тыс. кв. м жилья (в Киеве - УНИАН), освоить около 6 млрд. грн. капитальных вложений", - сказал он.

В.Можар отметил, что холдинг намерен активно входить в городские программы строительства, а также в программы по строительству объектов к Евро-2012.

«Мы сегодня участвуем во всех тендерах и конкурсах, которые проводит Министерство транспорта, управление образования Киева, управление охраны здоровья Киева. Мы видим свои возможности, мы видим, что у нас есть потенциал, свободные мощности», - добавил он.

В то же время, по словам В.Можара, в регионах сегодня приостановлен активный процесс строительства. «Киевгорстрой» продолжает строительные работы в Житомире и Полтаве. В остальных регионах планируется продолжать разработку проектов, но не начинать строительство.

Первый вице-президент холдинга отметил, что в Киеве приостановлен новый проект по Краснозвездному проспекту, 50, который готов к строительству, но пока инвестиционный портфель не сформировался, строительство начинаться не будет.

В следующем году компания планирует достраивать дома, в которых проинвестировано более 50% квартир. В объектах, где этот показатель меньше, будет продолжаться работа с инвесторами.

«У нас нет объектов меньше 50%. Мы все объекты будем заканчивать», - уточнил он. Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, от 10% до 30% акций которых принадлежат компании; 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие - на правах ассоциированных членов.

По итогам 2007 года Холдинговая компания «Киевгорстрой» ввела в эксплуатацию в Украине 731,7 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2006 году.

В прошлом году компания обеспечила введение в эксплуатацию 43 многоэтажных домов, из них в регионах Украины введено в эксплуатацию 10 жилых домов площадью 91,8 тысяч квадратных метров.

В Киеве в 2007 году компания ввела 320,9 тыс. кв. м жилья как заказчик и 427,5 тыс. кв. м жилья как инвестор. Также компания построила пять школ и один детсад.

Доля инвестиций населения в строительство жилья компанией в 2007 году составила 82,6% (в 2006 году - 75,9%).