«Киевгорстрой» не повысит стоимость жилья в 2009 г.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена в 2009 году удерживать стоимость жилья на нынешнем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый вице-президент ХК “Киевгорстрой” Василий Можар.

«Главный принцип, который заложен в наши сегодняшние планы, – максимально сдерживать цену. Сегодня в условиях кризиса не может быть и речи о каком-то потенциальном росте цен. Нужно менять продукт на более дешевый или удерживать наших подрядчиков, поставщиков, нужно удерживать цену, которая существует на сегодня», - сказал он.

По данным В.Можара, средняя стоимость 1 кв. м жилья, возводимого «Киевгорстроем» в Киеве, составляет 9,5 тыс. грн., в регионах – от 4 до 6,5 тыс. грн.

В то же время средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева на сегодня составляет 11 тыс. 246 грн., на вторичном рынке – 11 тыс. 680 грн.

В.МОЖАР отметил, что в этом году продажи квартир в компании упали в 4 раза. При этом в 2009 году ожидается нарастить темпы продажи жилья также в 4 раза по сравнению с концом 2008 года.

По словам первого вице-президента холдинга, сегодня в продаже «Киевгорстроя» есть 1400 квартир.

«В начале года была такая же цифра, но это не значит, что мы ничего не продаем. Мы периодически пополняем портфель. Непотопляемый минимум – 1 тысяча квартир – должен быть», - добавил он.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, от 10% до 30% акций которых принадлежат компании; 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие - на правах ассоциированных членов.

По итогам 2007 года Холдинговая компания «Киевгорстрой» ввела в эксплуатацию в Украине 731,7 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2006 году.

В прошлом году компания обеспечила введение в эксплуатацию 43 многоэтажных домов, из них в регионах Украины введено в эксплуатацию 10 жилых домов площадью 91,8 тысяч квадратных метров.

В Киеве в 2007 году компания ввела 320,9 тыс. кв. м жилья как заказчик и 427,5 тыс. кв. м жилья как инвестор. Также компания построила пять школ и один детсад.

Доля инвестиций населения в строительство жилья компанией в 2007 году составила 82,6% (в 2006 году - 75,9%).