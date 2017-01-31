Директор НАБУ заявил о новом виде рейдерства в Украине

В Украине в последнее время появилась новая форма рейдерского захвата частной собственности путем вмешательства в реестры собственности и подмены фамилий владельцев имущества.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель НАБУ Артем Сытник.

“Сейчас наблюдается массовое рейдерство путем вмешательства в реестры собственности: владелец из него выбрасывается и вносится фамилия другого лица. Буду по этому вопросу встречаться с министром юстиции, потому что это новая форма рейдерства”, - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, Комиссия при Министерстве юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации имущественных прав и бизнеса в 2016 году удовлетворила более 500 или 50% от всех поданных жалоб о захвате бизнеса и недвижимости.

Верховная Рада 6 октября приняла за основу и в целом разработанный при участии Министерства юстиции «антирейдерский закон». Президент подписал его 28 октября.

Основными нововведениями закона являются внедрение нотариального заверения подписей главы и секретаря общего собрания компании при регистрации изменений юрлица; нотариального заверения подписей на уставных документах, распределяющем балансе, заявлениях о выходе из общества; уголовной ответственности регистраторов за неправомерные действия при перерегистрации собственности.