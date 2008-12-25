«Киевгорстрой»: Инвестиции населения в жилье вырастут

Принятие законопроекта «Об антикризисных мерах в строительстве жилья» будет способствовать притоку инвестиций от населения в строительство жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам вчера высказал первый вице-президент Холдинговой компании “Киевгорстрой” Василий МОЖАР.

«В первую очередь население, у которого есть средства, должно понимать, что строительная отрасль поддерживается государством. Как только люди это поймут, будут в эту отрасль вкладывать средства. Если они видят, что эта отрасль брошена на самовыживание, то они будут ждать, пока пройдет период падения, становления, и только тогда понесут деньги. Поэтому антикризисный закон в этом отношении очень позитивный», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, законопроект № 3354-1 «Об антикризисных мерах в строительстве жилья», внесенный в ВР 8 декабря т.г., предусматривает комплекс мер, направленных на стабилизацию правоотношений, которые возникают в связи со строительством (достройкой) жилья. В частности: разрешение кредитно-финансовым учреждениям осуществлять кредитование недостроенного жилья под залог стоимости эмитированных облигаций, ценных бумаг, имущественных прав и других активов, которые могут быть залогом объекта незавершенного строительства, другого имущества или субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют жилищное строительство (застройщиков) в объеме, необходимом для завершения строительства жилья по себестоимости; внедрение целевого рефинансирования банков для кредитования завершения строительства многоквартирных жилых домов (процент по кредитным договорам не может превышать 2% от учетной ставки Нацбанка); запрещение кредитно-финансовым учреждениям изменять в сторону увеличения процентную ставку по ранее оформленным кредитам, полученным на приобретение и строительство жилья физическими и юридическими лицами; выплата компенсации кредитно-финансовым учреждениям разницы, которая возникает между ставкой по ранее оформленным кредитам и текущей ставкой по кредитам; установление моратория на досрочное возвращение средств, внесенных физическими и юридическими лицами субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют жилищное строительство (застройщикам), по любым договорам; отсрочка обязательных платежей и отчислений в государственный и местные бюджеты.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, от 10% до 30% акций которых принадлежат компании; 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие - на правах ассоциированных членов.

По итогам 2007 года Холдинговая компания «Киевгорстрой» ввела в эксплуатацию в Украине 731,7 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2006 году.

В прошлом году компания обеспечила введение в эксплуатацию 43 многоэтажных домов, из них в регионах Украины введено в эксплуатацию 10 жилых домов площадью 91,8 тысяч квадратных метров.

В Киеве в 2007 году компания ввела 320,9 тыс. кв. м жилья как заказчик и 427,5 тыс. кв. м жилья как инвестор. Также компания построила пять школ и один детсад.

Доля инвестиций населения в строительство жилья компанией в 2007 году составила 82,6% (в 2006 году - 75,9%).