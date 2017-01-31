Долги украинцев за комуслуги в декабре выросли на 17%

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в декабре увеличилась на 17% по сравнению с показателем на конец ноября и достигла 9,4 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период немного уменьшилась и составляет 2,4 миллиарда гривень, задолженность за вывоз бытовых отходов несколько увеличилась – до 400 миллионов гривень.

При этом задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод сократилась на 6% – до 1,5 миллиарда гривень.

По данным Госстата, в декабре украинцы уплатили за электроэнергию 2 миллиарда гривень (108,4% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец декабря составила 3,3 миллиарда гривень.

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Всего в декабре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 7,9 миллиарда гривень, что составило 63,8% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Ривненской, Черниговской и Винницкой областях (105,4%, 97% и 94,4% соответственно), а самый низкий – в Закарпатской, Луганской и Днепропетровской областях (42,2%, 46,5% и 53,4% соответственно).

Также сообщается, что за январь-декабрь 2016 года с населением было заключено 36,1 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 165 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в ноябре увеличилась на 21,8% по сравнению с показателем на конец октября и достигла 7,8 миллиарда гривень.