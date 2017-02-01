Авдеевку отапливают за счет заводской теплоэнергоцентрали на газе - ГСЧС

Теплоснабжение в Авдеевке, где 30 января в результате боевых действий произошло повреждение воздушной высоковольтной линии 110 кВ, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Температура теплоносителя в теплосети - 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха - 15 градусов тепла", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 30 января в 18:35 произошло повреждение воздушной высоковольтной линии 110 кВ вблизи г. Авдеевка, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и обеспечивают теплом 22-тысячный город.

В ГСЧС отметили, что централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва, в случае необходимости будет обеспечен подвоз воды.

Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 5 генераторов ГСЧС (в резерве находятся 12 генераторов разной мощности, дополнительно привлечено 3 мощных передвижных электростанции).

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"По состоянию на 7 утра 1 февраля договоренность о режиме тишины не выполнена, обстрелы продолжаются", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что 31 января были повреждены железнодорожные пути сообщением Авдеевка - Очеретино. 4 пиротехнических расчета ГСЧС находятся в готовности для проведения работ по разминированию после наступления режима тишины, 2 пиротехнических расчета находятся в резерве.

"Развернуто 11 пунктов обогрева (7 ГСЧС, 3 стационарных, 1 благотворительной организации), в которые обратились около 900 человек, обеспечено питание 3 полевыми кухнями. Температура воздуха окружающей среды составляет 15 градусов мороза. Отработаны вопросы по эвакуации людей преклонного возраста из дома престарелых и около 12 тыс. человек в случае осложнения обстановки (в настоящее время изъявили желание 140 человек)", - подчеркнули в пресс-службе.