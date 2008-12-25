Рынок загородной недвижимости восстановится во 2 половине 2009г.

Период восстановления рынка загородной недвижимости начнется во второй половине 2009 года.

Таково мнение генерального директора ДК «Европа» (коттеджный комплекс «Олімпік-Park») Сергей ЕЛИСЕЕВ, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, объемы продаж в коттеджных городках в 2009 году не достигнут уровня 2008 года.

С.ЕЛИСЕЕВ считает, что на рынке загородной недвижимости снижение цен затронет, прежде всего, концептуально слабые проекты, а так же поселки, стоимость домовладений в которых была завышена.

По мнению эксперта, оживление на рынке коттеджных городков начнется уже в конце весны. К этому времени рынок выработает адекватные ценовые предложения. В долларовом выражении цены будут падать, а в гривневом - расти. «Ликвидные проекты коттеджных городков просядут в долларовых ценах максимум на 20-25%», - добавил он.

С.ЕЛИСЕЕВ прогнозирует, что в 2009 году на рынок недвижимости Украины, в том числе и загородной, придут иностранные инвесторы. Отечественный рынок остается очень перспективным, прежде всего, из-за высокого неудовлетворенного спроса. «Крупные инвесторы будут ожидать, когда кризис рынка достигнет «твердого дна», и, вероятно, уже в середине 2009 начнут покупать перспективные девелоперские проекты», - резюмировал он.

Девелоперская компания «Европа» создана в августе 2007 года. Занимается строительством коттеджных поселков, городов-спутников и объектов коммерческой недвижимости.

На сегодня компания реализует проект строительства коттеджного городка «Олімпік-Park».

Учредителем ДК «Европа» является Николай ЛАГУН.

Н.ЛАГУН также является учредителем и собственников ООО «Коммерческий банк «Дельта», Credit Collection Group, ОПФ «Дельта», КУА «Дельта-Капитал», СК «Брама Життя», ЗАО «АТОМ-банк» (Беларусь).