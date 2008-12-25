Гостиничный сегмент Киева оживет к концу 2009 г.

Оживление в гостиничном сегменте Киева возможно не ранее конца 2009 – начала 2010 года, что связано с необходимостью обеспечения проведения Евро-2012 и потребует поддержки со стороны государственной и местной власти.

Об этом сообщает пресс-служба консалтинговой компании Knight Frank.

Как указывается в сообщении, экономический кризис оказал существенное влияние на развитие гостиничной недвижимости Киева.

По данным экспертов, хотя в настоящий момент в сегменте высококачественных гостиниц не анонсируется снижение стоимости размещения, которая в декабре 2008 г. составляла от 135 до 570 долл. (курс на уровне 7,8 грн./долл.) за номер категории «стандарт» в гостиницах 4-5 звезд, уровень заполняемости уже значительно снизился. Если в начале года в ряде объектов он составлял 80-95%, то сейчас упал до 45-50%.

В краткосрочной перспективе ожидается снижение стоимости номеров и дальнейшее снижение уровня заполняемости за счет сокращения потока бизнес-туристов. Также в гостиничном секторе отмечается перенос сроков открытия гостиничных объектов, находящихся на финальных стадиях строительства, на более поздние сроки. В среднем по рынку новые объекты появляются с опозданием в 1-2 года.

Эксперты считают, что для международных игроков рынка сейчас появляется возможность достаточно «дешево» зайти на весьма перспективный и доходный украинский рынок. Так в период 2009-2012 гг. о своем выходе на украинский рынок заявляли такие международные операторы, как InterContinental, Hilton, Rixos, Accor, Fairmont, Starwood, Wyndham и другие.

Специалисты Knight Frank прогнозируют, что в среднесрочной перспективе спрос будет сдвигаться от проектов 4-5 звезд в сторону гостиниц категории 3 звезды и бутиковых отелей. Даже в текущей ситуации площадками под гостиницы 3 звезды интересуются как частные инвесторы, так и иностранные девелоперские и инвестиционные компании, отмечают эксперты.

По их мнению, в долгосрочной перспективе полноценная активность в гостиничном сегменте восстановится после других сегментов коммерческой недвижимости, что вызвано длительным сроком окупаемости гостиничных проектов, значительными объемами инвестиций, необходимых для их открытия, а также невозможностью привлекать средства для реинвестирования в процессе строительства.

По данным компании, в столице в 2008 году была введена в эксплуатацию лишь одна гостиница «Висак» (4*) в Оболонском районе с номерным фондом 42 единицы. Но уже летом 2009 года ожидается ввод в эксплуатацию пятизвездочной гостиницы на 272 номера InterContinental по ул. Большая Житомирская, 2а. Кроме того, на стадии строительства находятся объекты по ул. Набережно-Крещатицкая, 1а (Fairmont), Сагайдачного (Riviera, 2 очередь), Антоновича, 79 (Holiday Inn), Прорезная, 24 (Rixos). Анонсированный срок ввода в эксплуатацию данных объектов – конец 2009 года – начало 2010 года.

Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодня Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.