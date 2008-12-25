Вторая очередь ТРЦ «Солнечная Галерея» откроется в Кривом Роге

В конце декабря т.г. откроется вторая очередь ТРЦ «Солнечная Галерея» в Кривом Роге.

Об этом УНИАН сообщили в компании Colliers International, выступающей эксклюзивным консультантом по разработке концепции и сдаче в аренду ТРЦ.

Как указывается в сообщении, во второй очереди комплекса откроются боулинг «Витамин» (площадью 1,8 тыс. кв.м) и детский развлекательный комплекс «Тропикал Парк» (площадью 1 тыс. кв.м).

Общая площадь ТРЦ составляет 38 тыс. кв.м. Первая очередь комплекса была открыта в октябре т.г.

Девелопером ТРЦ «Солнечная Галерея» является инвестиционно-девелоперский холдинг с иностранными инвестициями «Панорама Групп».

Colliers International реализует еще один крупный торговый проект холдинга в Запорожье – региональный торгово-развлекательный комплекс «Флагман» общей площадью 80 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Collіers Іnternatіonal - одна из ведущих международных консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости. Collіers Іnternatіonal объединяет свыше 10 тыс. профессионалов в 267 офисах в 57 странах мира.

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