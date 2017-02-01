В "Киевэнерго" рассказали, при каких условиях пересчитают "космические" платежки

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго», поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, обещает пересчитать счета за отопление для жителей многоквартирных домов, где будут выявлены и зафиксированы неучтенные отапливаемые площади, так как сейчас стоимость потребленного тепла такими помещениями равномерно распределяется между всеми жильцами дома, что приводит к некорректным начислениям.

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Об этом сообщил заместитель директора структурного подразделения «Киевэнерго» - «Киевские тепловые сети» Алексей Фоменко.

«Мы выполним замеры, согласуем актами с владельцами этих (неучтенных - УНИАН) помещений, какая у них отапливаемая площадь и соответственно выполним перерасчет каждому из жильцов. Если жильцы выполнят сейчас оплату, это учтется как аванс на следующий период, то есть, жильцы не пострадают», - сказал Фоменко.

Он отметил, что сейчас компания активно сотрудничает с городскими властями для устранения таких случаев в будущем.

«Мы совместно с городскими властями сейчас проводим инвентаризацию всех зданий и сооружений, то есть, мы запросили информацию из БТИ (Бюро технической инвентаризации - УНИАН) это на сегодняшний момент источник данных по отапливаем площадям, и сопоставим эти данные в биллинговой системе, которую мы используем», - сказал Фоменко, добавив, что на основании полученной информации компания совместно с жильцами будет проводить проверки для выявления реальной ситуации по отоплению в их доме.

Как сообщалось, в середине января этого года многие жители столицы получили квитанции с высокими счетами (по оценкам потребителей) на оплату услуги по централизованному отоплению от компании «Киевэнерго».

В компании случаи завышенных платежек объяснили наличием в некоторых домах неучтенных отапливаемых площадей, а также тем, что часть жильцов вовремя не передали показания индивидуальных счетчиков.

«Киевэнерго» обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. «Киевэнерго» имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала — «Энергосервис» и мусоросжигательный завод «Энергия». Численность работников компании превышает 12 тыс. человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, еще 25% - Фонду государственного имущества Украины.