В Киеве с начало года подорожало новое жилье

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 1,4% – до 23,3 тыс. грн/кв. м, по сравнению с январем 2016 года цены увеличились на 0,9%, сообщает в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

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По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке больше всего увеличилась стоимость квартир бизнес-класса – на 3,9%, до 29,4 тыс. грн/кв. м и премиум-класса – на 3,6%, до 45,7 тыс. грн/кв. м. Немного подорожали квартиры эконом-класса на 0,2% – до 16,55 тыс. грн/кв. м, а квартиры комфорт-класса – на 0,3%, до 21,58 грн/кв. м.

Наиболее ощутимо выросли цены на квартиры в Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах столицы – на 5%, 3,1% и 2,9% соответственно, в то время как стоимость квартир в Днепровском и Подольском районах снизилась на 1,2% и 0,6% соответственно.

По информации портала, в прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 56 операторов в 158 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 37%. Новостройки бизнес-класса – 25%, комфорт-класса - 26% от общего количества, а премиум-класса – 12%.

При этом в январе были приостановлены либо прекращены продажи квартир в двух новостройках.

Как сообщал УНИАН, в декабре по сравнению с ноябрем 2016 года средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева уменьшилась на 1,3% – до 22,98 тыс. грн/кв. м, по сравнению с декабрем 2015 года цены увеличились на 1,3%.