Проект реконструкции Европейской площади отправлен на доработку

Архитектурно-градостроительный совет Киева отправил на доработку проект реконструкции Европейской площади со строительством комплекса нежилых помещений для размещения объектов сферы обслуживания населения, подземного паркинга, подземных пешеходных переходов и других мест общего пользования под дорожным покрытием Европейской площади и прилегающих к ней улиц и офисно-гостиничного комплекса «Столичный» в Печерском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании секции Градосовета.

Проект разработан САУ «ТАМ А.Пашенько» по заказу КК «Киевавтодор».

По словам архитектора проекта Андрея ПАШЕНЬКО, проект включает в себя реконструкцию подземного пространства на участке, ограниченном Майданом Незалежности, Европейской площадью и стадионом «Динамо». На 4-х подземных уровнях планируется разместить торговые помещения (на двух уровнях), два уровня займет паркинг.

Архитектор сообщил, что вторая составляющая проекта - многофункциональный комплекс по ул. Крещатик, 5, который будет состоять из пятизвездочной гостиницы, гостиничных апартаментов, офисного комплекса класса «А».

Площадь участка под застройку составляет 0,83 га.

Общая площадь комплекса составит 190 тыс. кв. м, из них 42-этажный (160-метровый) гостиничный комплекс займет около 89,4 тыс. кв. м, торгово-развлекательная зона в подземном пространстве – 89,8 тыс. кв. м, паркинг рассчитан на 1100 машиномест.

Гостиница (планируется, что она будет пятизвездочной) рассчитана на 197 номеров, 43 апартамента на верхних этажах, торговые помещения займут 289 кв.см, офисные помещения – 789 кв.см. В комплексе также предусмотрены: конференц-зал на 180 человек, ресторан на 260 человек, кафе-бар на 75 человек, бар на 65 человек, фитнес-центр, SPA, сауна, два бальных зала.

А.ПАШЕНЬКО подчеркнул, что на переднем плане высота здания не будет превышать расположенную по ул. Крещатик застройку, а высотная гостиница расположится в глубине участка.

Он добавил, что разработана и согласована с Госавтоинспекцией транспортная схема Европейской площади, где развязку предложено оставить одноуровневой.

Проектом предусмотрен вынос инженерных сетей и прокладка нового обводного коллектора по периметру застройки, а также строительство котельной и трансформаторной подстанции.

Архитектурное решение комплекса предполагает использование облицовки под натуральный камень, панорамные окна и витражи, французские балконы, чтобы гармонично вписаться в окружающую застройку на Крещатике.

А.ПАШЕНЬКО напомнил, что проект разрабатывался архитектурным бюро «Эллер+Эллер» (Германия), мастерской Андрея ПАШЕНЬКО и бюро «БИП-ПМ» по заказу ООО «Грааль», которое входит в группу «Тико». Девелопером проекта выступает компания «Тико-Констракшен».

В ходе выступления члены Градосовета акцентировали внимание на необходимости разработать другие, более «украинские» варианты архитектурного решения комплекса, а также сомневались в целесообразности расположения в историческом центре столицы высотного здания, поскольку таким решением будет открыт путь к увеличению масштабности других проектов в центре Киева.

Подводя итоги рассмотрения проекта, главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК рекомендовал доработать архитектурное решение проекта. Он отметил, что необходимо градостроительное обоснование согласовать с Министерством регионального развития и строительства, поскольку объект находится в исторической части Киева, а своим предыдущим решением Минрегионстрой дал согласие на строительство 130-метрового здания, в то время как проектом предлагается уже 160 метров.

В.ПРИСЯЖНЮК рекомендовал улучшить архитектуру комплекса, осторожно подходить к освоению подземного пространства под ул. Крещатик (дополнительно провести гидрогеологическое обследование участка), на 1 уровень уменьшить этажность подземного торгового центра, осуществить обследование прилегающих зданий и обеспечить их устойчивость.