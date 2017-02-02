В Нацкомиссии говорят, что украинцы исправно платят за отопление и горячую воду - уровень расчетов 93%

Уровень расчетов населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение в 2016 году составил почти 93%, сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте такжеКиевлянам предлагают реструктуризировать долги за комуслуги на 5 лет«Состояние расчетов населения (за отопление и горячую воду - УНИАН), по итогам 2016 года, по данным отчетности лицензиатов НКРЭКУ, не подтверждает информацию о существенном ухудшении уровня оплаты потребителей за предоставленные коммунальные услуги, который при условии своевременного прохождения расчетов по льготам и субсидиям в 2016 году, составляет почти 93%, что соответствует уровню оплаты в 2014-2015 годах», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению ведомства, уровень оплаты бюджетных учреждений и промышленности в 2016 году составил 100%.

В комиссии также призвали органы местной власти и Киевской городской государственной администрации взять под личный контроль: состояние расчетов потребителей за тепловую энергию и предоставленные коммунальные услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды; состояние прохождения расчетов по льготам и субсидиям; состояние оформления льгот и субсидий; постоянное проведение разъяснительной работы среди населения с целью популяризации программы жилищных субсидий; оказание практической помощи при оформлении субсидии.

Читайте такжеСубсидии на оплату комуслуг в 2016 году выросли почти на 60%Как сообщал УНИАН, долги населения за отопление и горячую воду в декабре 2016 года выросли на 17%, по сравнению с показателем на конец ноября и достигли 9,4 млрд грн.

Всего в декабре прошлого года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 7,9 млрд грн, что составило 63,8% начисленных за этот период сумм.

По данным «Киевэнерго», задолженность столичных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2017 года составила 3,8 млрд грн. В течение 2016 года она увеличилась вдвое – с 1,9 млрд грн на 1 января 2016 года.