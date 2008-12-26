Долги населения по квартплате растут

На протяжении января-ноября 2008 года населением Украины уплачено за жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 18,0 млрд. грн. (98,7% начисленных за этот период сумм).

Об этом сообщает Госкомстат Украины.

Согласно сообщению, среди регионов наивысший уровень оплаты за ЖКУ наблюдался в г. Севастополе, Черновицкой и Одесской областях (104% - 103,9%), самый низкий – в Закарпатской, Донецкой, Волынской и Харьковской областях (95,5% - 96,8%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в ноябре т.г., по сравнению с ноябрем 2007 г., увеличились на 2,7% и, с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч), составили 293,2 грн.

Задолженность населения Украины по оплате ЖКУ выросла в ноябре, по сравнению с октябрем, на 10,9% и составила на начало декабря 8003,0 млн. грн.

Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4,8 месяца.