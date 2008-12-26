Законы не ограничивают по времени приватизацию жилья

Законами Украины не установлены временные ограничения для приватизации государственного жилого фонда.

Об этом говорится в переданном УНИАН разъяснении Министерства юстиции Украины относительно сроков приватизации государственного жилого фонда в связи с многочисленными обращениями граждан по этому вопросу.

В разъяснении, в частности, отмечается: Согласно статье 41 Конституции Украины право частной собственности приобретается в порядке, определенном законом. Правовой режим собственности определяется исключительно законами (пункт 7 части первой статьи 92 Конституции Украины). Кроме того, исключительно законами Украины устанавливаются порядок выпуска и обращения государственных ценных бумаг (пункт 1 части второй статьи 92 Конституции Украины).

Правовые принципы приватизации жилья, которое находится в государственной собственности, определены в Законе краины «О приватизации государственного жилого фонда», который принят 19 июня 1992 года. Ни данным Законом, ни Законом «О приватизационных бумагах» не определен срок использования жилищных чеков, а следовательно не установлены сроки для приватизации государственного жилого фонда.

Вышеуказанные законы являются неопределенно-срочными. Неопределенно-срочные – это нормативно-правовые акты, в которых не указан срок их действия, то есть такие акты имеют законную силу, пока их действие не будет отменено.

Вместе с тем Верховной Радой неоднократно принимались постановления относительно продления срока использования жилищных чеков, которые используются для приватизации государственного жилого фонда.

В последний раз постановление Верховной Рады "О внесении изменения в Постановление Верховной Рады Украины от 21 декабря 2000 года "О продлении срока использования жилищных чеков для приватизации государственного жилого фонда" принято 31 октября 2006 года, которым был продлен срок использования жилищных чеков для приватизации государственного жилого фонда до 31 декабря 2008 года. Фактически, указанным постановлением регулировались отношения, которые должны были бы регулироваться исключительно законом.

С целью урегулирования отношений, связанных с приватизацией гражданами государственного жилого фонда и подтверждения бессрочного права граждан Украины на приватизацию 17 декабря 2008 года Верховной Радой принято постановление № 674 "О признании утратившим силу постановления Верховной Рады Украины "О продлении срока использования жилищных чеков для приватизации государственного жилого фонда".