Минрегион хочет строить недорогое муниципальное арендное жилье

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует строительство недорогого муниципального арендного жилья для обеспечения квартирами людей, которые не могут позволить себе купить недвижимость.

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Об этом на круглом столе сообщил заместитель главы министерства Лев Парцхаладзе.

"Мы хотим ввести понятие муниципального арендного жилья ... Им смогут пользоваться работники бюджетной сферы, социально незащищенные люди и все, кто не может купить жилье", - сказал он.

По словам Парцхаладзе, аренда такого жилья будет ниже рыночной стоимости в среднем на 30%.

Присутствующий на круглом столе первый заместитель главы Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный отметил, что спрос на недорогое арендное жилье растет в связи с отсутствием доступного ипотечного кредитования, а также большого количества внутренне перемещенных лиц из-за оккупации Крыма и части Донбасса.

"Нынешняя арендная плата приблизительно равна средней заработной плате в Украине", - сказал он, добавив, что в Европе этот показатель находится на уровне 25%.

Комнатный добавил, что проект строительства муниципального арендного жилья предполагает бесплатное предоставление местными органами власти земельных участков под объекты недвижимости.

«После этого на участок заходит инвестор-застройщик и проводит строительство. Источниками финансирования строительства могут быть государственный бюджет, местный бюджет, иностранные инвесторы под государственные гарантии, внутренние инвесторы», - сказал он.

Построенное жилье будет передаваться управителю, который будет заниматься обслуживанием дома.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в 2016 году увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% - до 70,9 млрд грн.