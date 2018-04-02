Что делать с ипотечными кредитами?

Ситуация, которая сложилась с качеством кредитных портфелей банков, особенно в сфере ипотечных кредитов, достаточно нестандартная и нуждается в соответствующих решениях. Очевидным является факт, что за весь период независимости Украины и становления национальной банковской системы Нацбанк страны еще никогда не сталкивался с настолько реальной угрозой ухудшения финансовой ситуации и даже банкротства большинства коммерческих банков.

Кризис и кредиты

Резкое ухудшение экономической ситуации в Украине – как в результате глобального финансового кризиса, так и в результате грубых ошибок правительственных чиновников и руководства НБУ – привело к существенному падению доходов физических и юридических лиц, обесцениванию гривни и значительному повышению процентных ставок по уже выданным кредитам. Это все угрожает массовыми невозвращениями кредитов как юридическими, так и физическими лицами. Огромной социальной проблемой могут стать десятки и даже сотни тысяч ипотечных кредитов. Безработица и резкое сокращение реальных доходов многих заемщиков, которые получили кредиты под залог жилья, в результате чего не имеют возможности их обслуживать, могут привести к социальному взрыву.

Предложения правительственных чиновников и депутатов конвертировать ипотечные валютные кредиты в гривню - неразумны, потому что в этом случае возникнет проблема несоответствия гривневых кредитов банков и их обязательств в иностранной валюте не только перед иностранными кредиторами, но и перед украинскими физическими лицами, которые имеют валютные депозиты. Что, в свою очередь, может привести опять же к банкротству многих банков. Откровенно непрофессиональной является также идея предоставления физическим лицам, которые очутились без работы, так называемых «кредитных каникулов» по ипотечным кредитам на период экономического кризиса. Спорность такого способа решения проблемы связана с тем, что не определено, за счет чего в этом случае коммерческие банки будут выполнять свои обязательства по иностранным кредитам и депозитам в иностранной валюте. Кроме того, довольно много тех, кто еще имеет работу и получил ипотечные кредиты, уже не могут их обслуживать или из-за падения курса гривни к иностранным валютам, или в связи с существенным повышением процентных ставок по этим кредитам.

Нельзя односторонне смотреть на ситуацию и обвинять лишь коммерческие банки в повышении процентов, хотя некоторые из них и в самом деле ведут себя в отношении заемщиков очень некорректно. Дело в том, что у банков свои проблемы. Финансовое положение их ухудшается, отток депозитов продолжится. Единственная возможность удержать вкладчиков – это значительно поднять процентные ставки по депозитам, что, в свою очередь, влечет за собой необходимость наращивать процентные ставки по кредитам.

"Кредитные" каникулы или гривневые займы?

Что же делать в этой ситуации? С одной стороны, государство не может брать на себя всю ответственность по всем кредитным обязательствам заемщиков, потому что никаких бюджетных средств и золотовалютных резервов страны не хватит на погашение этих кредитов за государственный счет. Но с другой – правительство и Национальный банк не могут отстраниться от этой проблемы, потому что она угрожает массовым банкротством банков и социальным взрывом – как из-за потери сбережений, так и в связи с потерей десятками тысяч семей своих помещений.

По моему мнению, нужно исходить с того, что кризис не будет вечно, и задача заключается в определенной стабилизации ситуации с кредитными рисками на следующие два-три года. Для этого уместно было бы использовать не инструмент «кредитных каникул», а пойти путем предоставления физическим лицам дополнительных дешевых гривневых кредитов на сумму, достаточную для годового платежа по ипотечному кредиту, – как для оплаты процентов, так и выплаты основной суммы долга. В случае необходимости такая же сумма кредита может быть предоставлена в 2010 году. Сами эти кредиты должны выдаваться сроком до десяти лет. Ключевое условие – низкая процентная ставка (до 5–7% годовых). В таком случае эти кредиты не уменьшают реальную задолженность заемщиков, но и не является петлей, которая лишь оттягивает ситуацию. Источником этих банковских кредитов должно стать целевое рефинансирование Национального банка с низкой процентной ставкой. При этом банки обязаны выдать кредиты заемщикам с маржой не более как 1,5–2%, с учетом всех комиссионных. Кроме того, банки, получив годовую оплату по этим ипотечным кредитам, должны весь процентный доход направить на формирование резервов по кредитным операциям.

Какая цена вопроса и какие плюсы от решения проблемы ипотечных кредитов именно таким образом?

По статистическим данным Национального банка, общий объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам, по состоянию на начало октября, достигал около 60,5 млрд. грн., что эквивалентно на тот момент примерно 12 млрд. дол. США. Учитывая, что практически все ипотечные кредиты физическим лицам предоставлялись в иностранной валюте, можем считать именно эту цифру более-менее реальной относительно общей задолженности по ипотечным кредитам. При этом свыше 41 млрд. грн. ипотечных кредитов выдано на срок более чем 10 лет. Банки, как правило, их выдавали на срок от 15 до 20 лет. Таким образом, даже в худшем случае, общая сумма необходимого рефинансирования Национального банка на эти цели в следующем году может составлять сумму, эквивалентную 1–1,5 млрд. дол. Если ситуация будет тяжелой и в 2010 году, – то еще примерно столько же. То есть даже если представить, что вся сумма такого целевого рефинансирования будет потом направлена на покупку иностранной валюты, общий объем необходимых валютных затрат не является критическим для центрального банка.

Плюсами такого метода решения проблемы ипотечных кредитов является то, что, во-первых, банки получают номинальные доходы и не будут иметь просроченной задолженности; во-вторых, они получат возможность именно за счет этой валюты выполнять свои обязательства по иностранным валютным кредитам и по валютным депозитам; в-третьих, не будут отбираться жилые помещения физических лиц, то есть не будет провоцироваться социальное напряжение; в-четвертых, государство ничего не дарит этим заемщикам, а лишь отодвигает сроки выполнения обязательств; в-пятых, такой путь не нуждается в дополнительных расходах государственного бюджета, что в наших условиях является достаточно существенным плюсом.

Кроме физических лиц, уместно изучить применение такого механизма к валютным кредитам предприятий, а также некоторых сфер малого и среднего бизнеса.

Борис Кушнирук (для УНИАН)