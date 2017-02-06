Строительство в Украине за год подорожало почти на 10%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 9,2%, сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 14,8%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства транспортных сооружений - на 6,6%.

При этом стоимость СМР в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем выросла на 1,2% (в ноябре стоимость по отношению к октябрю выросла на 0,9%).

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Наибольший рост цен на СМР в декабре зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений - на 1,7%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены на строительно-монтажные работы в Украине в 2015 году выросли на 27,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом - на 9,5%.