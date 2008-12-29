В 2009 году «Укрзализныця» начнет строительство еще одного туннеля в районе Бескидского перевала в рамках создания нового транспортного коридора «Европа-Азия».

Об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК во время программы «Діловий світ» на Первом национальном канале в воскресенье.

«Украина должна максимально эффективно использовать транзитный потенциал, мы поддержали предложение «Российских железных дорог» о создании нового транспортного коридора «Европа – Азия» через Украину. В этом аспекте организован контейнерный терминал на территории КНР, российские железнодорожники проводят логистические исследования по привлечению дополнительных грузов, мы готовим свою инфраструктуру. В частности, несмотря на сложную ситуацию, начинаем в следующем году строительство еще одного туннеля в районе Бескидского перевала для увеличения пропускной способности этого направления», - сказал он.

По его информации, в районе Закарпатья уже начато формирования специальных площадок для автомобилей, которые будут контрейлерными поездами доставлять грузы через перевалы и дальше – в глубь Украины – на Киев, Донецк.

На территории Словакии организован дополнительный терминал (арендная форма), Российские железные дороги готовы инвестировать туда деньги. «Мы надеемся, учитывая аспект контрейлерных перевозок, что построение такого интересного маршрута, как Москва-Киев и дальше – это будет хорошо», - добавил М.КОСТЮК.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 г. «Укрзализныця» объявила процедуру предквалификации по проектировке Бескидского туннеля. В частности, предусматривается реконструкция туннеля со строительством подъездных путей; строительство нового двухпутевого железнодорожного тоннеля протяженностью 1 км 822 м.

Напомним, «Укрзализныця» с 30 августа 2007 г. приступила к проектированию строительства Бескидского туннеля в Закарпатской области, в частности, к разведке рельефа и геодезическим работам.

Бескидский туннель входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор (Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина-Россия).