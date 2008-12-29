В Израиле растет задолженность по ипотечным кредитам

Задолженность израильтян ипотечным банкам в уходящем году возросла на 8,7% и достигла 200 миллиардов шекелей. При этом застой на рынке недвижимости привел к 42-процентному снижению в выдаче ипотеки.

Об этом сообщает «Вестник Израиля».

По данным пресс-службы Банка Израиля, трудности в погашении машканты испытывают тысячи семей, которые суммарно недоплатили банкам 3,4 млрд шекелей. В хронических неплательщиках взятых ссуд числятся и строительные подрядчики, долг которых достиг 1,2 млрд шек.

В связи с прогнозируемыми экономическими трудностями на 2009 год и ростом безработицы, в Банке Израиля предвидят и увеличение должников по машканте. Как бороться с этим явлением, в коммерческих банках пока точного представления нет. Одно из предложений – ввести государственные гарантии на выданные суды и предоставить специальные программы для тех, кто испытывает трудности при выплате ипотеки.

Справка УНИАН: 1 доллар США равняется сегодня примерно 3,9 шекелей.