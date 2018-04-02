Опрос УНИАН: итоги-2008 и перспективы-2009

Вопросы анкеты:

1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году (позитивное/негативное)?

2) Самое значимое событие в Вашей отрасли (сфере деятельности) в 2008 г. (позитивное/негативное)?

3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году (позитивное/негативное)?

4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году (позитивное/негативное)?

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ОТВЕЧАЮТ СТРОИТЕЛИ И РИТЕЙЛЕРЫ…

Председатель совета директоров компании «XXI Век» Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ 1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году?

Позитив – повышение реальных доходов населения - около 40% по итогам первого полугодия (во втором полугодии, показатель реальных доходов несколько снизится)

Негатив – финансовый кризис и девальвация гривны.

2) Самое значимое событие в Вашей отрасли (на строительном рынке) 2008 г.?

Позитив - принятие антикризисного закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства»

Негатив – приостановка ипотеки и кредитования строителей

3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году?

Позитив

Ред.

- ??? (Вот такой вот красноречивый ответ -

Негатив – политический кризис – борьба за власть между Президентом и Премьер-министром

4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году?

Позитив – наверное, ощущение «дна кризиса» весной, после чего должно быть постепенное оздоровление

Негатив – углубление экономического и политического кризиса в Украине, увеличение безработицы

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Исполнительный директор компании "Фокстрот. Техника для дома" Алексей ПАВЛЕНКО

1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году?

Позитив - Экономические процессы в первом полугодии можно назвать позитивными. Все тренды, финансовые и экономические индикаторы были достаточно высокими. Это касалось и занятости, и деловой активности, и роста всех параметров, начиная от ВНП.

К сожалению, все достижения первого полугодия были перекрыты негативом во второй половине года. В рамках кризиса позитивным моментом можно считать то, что Украина получила транш кредита от МВФ. Возможно, он даст небольшой люфт и запас прочности для удержания падения экономики в настоящей ситуации.

Негатив - Негативные процессы в экономике страны начали проявляться во второй половине 2008 года. Среди них – серьёзная девальвация гривны и государственная монетарная политика, которая повлияла на падение экономики, инфляцию, скрытую и нескрытую, уровень безработицы, экономическую активность и другие показатели. Большое влияние на экономику оказали проблемы в банковской сфере.

2) Самое значимое событие в Вашей отрасли (на рынке ритейла) 2008 г.?

Позитив - Общая экономическая ситуация в стране имеет прямое отношение к развитию рынка бытовой техники и электроники. В начале 2008 года шла серьёзная борьба за рынок. Мы наблюдали бурный рост в отрасли, интенсивное развитие в регионах, увеличение среднего чека, рост в сфере потребительского кредитования, и, соответственно, рост продаж.

Негатив - Первое негативное влияние на рынок оказало сокращение банками потребительского кредитования. Если ранее продажи в кредит составляли 35% от общих продаж, то в октябре они упали до 5-6%. Ужесточение условий потребительского кредитования повлекло сокращение спроса. Второй негативный фактор – это серьёзный спад покупательской активности. Ожидание кризиса гражданами страны и реальный приход кризиса повлёк уменьшение среднего чека. Из-за снижения посещаемости наблюдается падение продаж и серьёзное уменьшение самого рынка. Позитив начала года полностью был перекрыт ровным негативом и проблемами во всей отрасли в конце 2008 года.

3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году?

Позитив - В финале выборы не состоялись и сейчас есть хоть какой-то работающий парламент, другие работающие ветви власти. В этом я вижу небольшой сдвиг в сторону позитива. Однако вопрос в том, насколько он будет долгим.

Негатив - Дестабилизация и постоянный политический делёж между разными ветвями власти, неопределённость по поводу возможности парламентских перевыборов серьёзно повлияли на инвесторов, которые работали в Украине, в том числе и с нашей отраслью.

4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году?

Многое зависит от того, какая будет финансово-экономическая ситуация в стране, какой будет политика Нацбанка. Это будет влиять на благосостояние людей, их возможность или невозможность получать депозиты с текущих счетов.

Второй момент – это реальная экономическая ситуация. Сможет ли отечественная индустрия экспорта наконец заработать, станет ли она более конкурентноспособной, чтобы получить живой приток денег в экономику и дать рабочие места. Ведь люди должны зарабатывать и чувствовать себя хотя бы на том уровне, чтобы планировать своё будущее. Сейчас многие боятся планировать будущее и ожидают дальнейших сокращений в индустрии и падение в экономике.

Конечно, определяющей будет политика государства. Например, для нашей отрасли – это политика, которая касается импортёров, это импортные тарифы и ограничения. Важно понимать, что эти барьеры будут сказываться на цене для потребителя и на рентабельности бизнеса в целом.

(УНИАН)

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