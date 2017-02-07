Местные власти компенсировали более 4 миллионов по "теплым" кредитам

Местные власти в регионах Украины компенсировали 4,4 миллиона гривень участникам государственной программы по энергоэффективности, которые взяли "теплые" кредиты.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"Важно то, что местная власть выполняет взятые на себя обязательства и продолжает возмещать гражданам часть суммы или процентов по "теплым" кредитами. Так, в январе 2017 года из местных бюджетов населению и ОСМД выплачено 4,4 миллиона гривень дополнительной финансовой помощи на утепление жилья", - цитирует пресс-служба главу Госэнергоэффективности Сергея Савчука.

Согласно сообщению, благодаря заключенным тесным партнерским связям с Госэнергоэффективности уже третий год местные власти разрабатывает и принимают программы дополнительной финансовой помощи населению и ОСМД на энергоэффективные мероприятия в рамках государственной программы "теплых кредитов". На сегодня в Украине работает 199 таких программ.

Читайте такжеУкраинские банки выдали почти 20 тысяч кредитов на замену газовых котлов

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет на 2017 год 400 миллионов гривень на реализацию программы по выдаче населению "тёплых" кредитов.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности.