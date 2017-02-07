В Украине с 1 мая снизят соцнормативы на использование тепла, электричества и газа

Кабинет министров Украины принял постановление о снижении с 1 мая 2017 года социальных нормативов на использование тепловой энергии, электричества и газа, которые устанавливаются для расчета размера субсидий для населения.

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Согласно опубликованному на сайте правительства постановлению от 6 февраля, Кабмин пересмотрел отдельные социальные нормативы с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.

Отмечается, что социальные нормы потребления газа снижены до 5 куб. м с 5,5 куб м на 1 кв. м отопительной площади.

Кроме этого, снижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного теплоснабжения абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: до 0,0431 Гкал с 0,0548 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: до 51 кВт-ч с 65 кВт-ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

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Также пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

В пресс-службе Кабмина отметили, что соответствующее решение правительства не предусматривает проведения перерасчета действующих субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 27 апреля 2016 года изменил нормы потребления коммунальных услуг, которые устанавливаются государством для расчета размера субсидий для населения.

Это решение было принято с целью приведения норм потребления коммунальных услуг к реальным объемам потребления. Применять устанавливаемые государством нормы потребления начали в 2014 году после принятия постановления №409, что позволило облегчить гражданам получение субсидий, поскольку им больше не нужно получать справки об уровне потребления у поставщиков коммунальных услуг.

Постановление №409 устанавливает социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами для граждан, которые в соответствии с законодательством получают субсидию на их оплату. К ним относятся нормы потребления газа, электроэнергии или тепловой энергии в расчете на 1 кв. м жилья для централизованного и индивидуального отопления. Также речь идет о пользовании услугами по централизованному снабжению холодной и горячей водой, а также водоотводу, для которых устанавливаются нормы объемов на одного человека в месяц. Соответствующие нормы применяются для пользования газом, электроэнергией и для вывоза отходов.