Земля под Киевом за год подешевела почти на 12%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за 2008 год снизилась на 11,78%, или на 691 долл. – до 5 173 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 15,70% (1481 долл.) – до 7953 долл./сотка, Обуховском – на 16,31% (1209 долл.) – до 6199 долл./сотка, Бориспольском – на 6,88% (404 долл.) – до 2778 долл./сотка, Броварском – на 11,32% (538 долл.) – до 4216 долл./сотка, Васильковском – на 13,71% (596 долл.) – до 3750 долл./сотка, Вышгородском – на 21,69% (1136 долл.) – до 4100 долл./сотка, Кагарлыкском – на 41,94% (591 долл.) – до 2000 долл./сотка, Макаровском – на 7% (159 долл.) – до 2430 долл./сотка; Бородянском – на 17% (404 долл.) – до 2778 долл./сотка; Фастовском – на 58,26 (621 долл.) – до 1688 долл./сотка и Барышевском районе – на 63,16% (640 долл.) – до 1652 долл./сотка.

При этом средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе за 2008 год снизилась на 3% (48 долл.) – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 тыс. 065 долл.

В Киеве стоимость индивидуальных домов за этот период снизилась на 13,13% (273 долл.) – до 1806 долл./кв. м при средней стоимости 281 тыс. 485 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Обуховском районе – на 183 долл., до 1763 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 167 долл., до 1704 долл./кв. м; Вышгородском – на 53 долл., до 1324 долл./кв. м; Васильковском – на 92 долл., до 1288 долл./кв. м; Бориспольском – на 120 долл., до 1671 долл./кв. м; Макаровском – на 2 долл., до 1019 долл./кв. м; Броварском – на 139 долл., до 1300 долл./кв. м и Бородянском районе – на 125 долл., до 1204 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в 2007 году выросла на 43,9% (на 487 долл.) - с 1 108 долл. на начало года до 1 595 долл. за 1 кв.м на конец года.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).

В 2007 году стоимость земельных участков в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 67% (2 364 долл.) – до 5 864 долл. за сотку.